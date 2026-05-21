«У каждой моей песни есть история». О музыке, творческом пути и планах поговорили с Евой Власовой

Ева Власова, певица, автор песен:

Честно вам скажу, что неожиданно, потому что мне казалось, что в Минске люди очень добрые, но все-таки чуть-чуть сдержанные по эмоциям. Так как я в прохожих это замечала, потому что снимала всякие видеоролики на улицах, когда случился мой концерт, оказалось, что меня встретили очень горячо. Честно говоря, Минск оказался одним из самых громких городов по аплодисментам, по уровню зашкаливающей громкости голосов в зале, поэтому можно сказать, что Минск мои ожидания перевыполнил на 100 %. У меня схожая энергетика, потому что я родилась на севере, и у нас тоже такие люди. Они закрытые, немножечко в себе, но очень добрые, от них можно ожидать только всего самого хорошего.

«Мой путь не был простым». Мечтала ли Ева Власова в детстве о большой сцене?

Диана Галех:

Сейчас вы известная исполнительница, автор песен. А каким было ваше детство? Вы уже тогда мечтали о большой сцене?

Ева Власова:

Конечно, мое детство было, мне кажется, как и у всех детей, кто рожден в маленьком городе. Я родилась в маленьком северном городе. У нас постоянный снег. Девять месяцев зима. И в этих снегах по сугробам ходила каждый день в школу, под этот хруст снега под ногами, конечно же, фантазировала себе, мечтала, что когда-нибудь я стану большой артисткой. Но в детских мечтах это же было невозможно. Казалось, что я живу на краю земли, и все, что показывают по телевизору, это все какой-то другой мир, который мы никогда не увидим, к которому я никогда не прикоснусь. Поэтому если бы кто-то мне сказал, что в моей жизни будет происходить то, что происходит сейчас, я бы никогда в это не поверила. Никогда.

Мой путь не был простым. Очень много трудностей, очень много препятствий. Но самое главное, что я хочу сказать, это люди, через которых моя музыка передавалась по цепочке. Вот если мы вспомним наши 90-е годы, тогда музыка передавалась по инфракрасному порту. Просто даже никто не знал, кто это поет, но если песня нравится, то люди начинают: «Ой, а скинь мне, перекинь мне». Мне кажется, что со мной случилось то же самое, только уже без инфракрасного порта. Просто люди, слушая мою музыку, каким-то образом подсаживали на нее других своих друзей. Часто я вижу такие сообщения, что у меня вообще никто не знает, кто такая Ева Власова, я одна вас слушаю. А даже бывает так, что говорят: «Да куда ты идешь? Да что это за артистка?» Пишут мне, что так обидно, что я одна слушаю, а потом пишут уже следующие письма, что, Ева, теперь вот мои подруги тоже вас слушают. То есть какая-то цепочка, какой-то инфракрасный порт просто существует в сегодняшнем времени, когда даже если тебя нет на радио, даже если тебя нет на телевидении, твоя музыка все равно доходит до сердец людей. Это самое важное, что может быть.