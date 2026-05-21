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«Парламентариям есть чем гордиться». Как изменилась сфера культуры Беларуси за 30 лет?

21 мая 2026 09:28
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30 лет – это возраст, когда уже есть что вспомнить, но еще очень многое предстоит сделать. Именно такой юбилей в этом году отмечает Совет Республики Национального Собрания Беларуси. В преддверии этой даты в Купаловском театре прошел удивительный вечер «Служение Отечеству. Служение сцене». Он был посвящен тем, кто стоял у истоков современного парламентаризма и при этом оставался кумирами миллионов. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Николай Казаровец, член Совета Республики 5-го созыва и Владимир Рылатко, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь. 

«Парламентариям есть чем гордиться». Как изменилась сфера культуры Беларуси за 30 лет? -2

Владимир Рылатко, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:
30 лет – это огромная, беспрецедентная культурная революция. Потому что я помню еще, мы ругаем 90-е годы обычно, я помню еще времена, когда был даже Советский Союз, когда теснилась библиотека, мы не могли сохранить фонд. Художественный музей нуждался в помещениях. Все театры практически нуждались в реконструкции. 

У нас было всего два фестиваля. Был фестиваль «Всесоюзная музыкальная осень» и потом появился фестиваль польской песни. Но вы на секундочку сейчас сравните с тем, что за 30 лет парламентаризма, а главное, ответственная работа под руководством Президента всей страны, что произошло. 

Целый квартал принадлежит художественному музею. В каждой области открыт художественный музей или галерея. Количество галерей художественных сегодня уже не перечесть. Все театры реконструированы. Оперный театр сегодня один из лучших театров в Европе и по оснащению, и по своей художественной красоте. Сегодня ни один район не живет без фестиваля, а это и есть массовая настоящая культура. Парламентариям есть чем гордиться. 

Подробности в видео

# Культура # Культура Беларуси

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