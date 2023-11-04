Белорусские нотариусы смогут оказывать ряд услуг гражданам дистанционно

Новости Беларуси. Cовершать наиболее востребованные нотариальные действия удаленно. Это одно из предлагаемых изменений в законе «О нотариате и нотариальной деятельности в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне его обсудили с правоприменителями – сотрудниками Минской областной нотариальной палаты. Их предложения также будут учтены. В проекте закона уже нашли отражение инициативы, озвученной Ассоциацией лизингодателей и Транспортной инспекции. Одно из них – о взыскании платы за проезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на основании исполнительной надписи нотариуса.

Николай Старовойтов, заместитель министра юстиции Беларуси:

Одно из новшеств, которые предлагаем мы, это совершение нотариальных действий удаленно. То есть без присутствия заявителя. Это уже практика мировая, так работает и Российская Федерация, в этом направлении. И я думаю, что для нашего населения это будет удобно.

Сейчас идет подготовка законопроекта ко второму чтению. Депутаты планируют рассмотреть его уже в этом месяце.