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Белорусские нотариусы смогут оказывать ряд услуг гражданам дистанционно

04 ноября 2023 07:36
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Новости Беларуси. Cовершать наиболее востребованные нотариальные действия удаленно. Это одно из предлагаемых изменений в законе «О нотариате и нотариальной деятельности в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские нотариусы смогут оказывать ряд услуг гражданам дистанционно-1

Накануне его обсудили с правоприменителями – сотрудниками Минской областной нотариальной палаты. Их предложения также будут учтены. В проекте закона уже нашли отражение инициативы, озвученной Ассоциацией лизингодателей и Транспортной инспекции. Одно из них – о взыскании платы за проезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на основании исполнительной надписи нотариуса.

Белорусские нотариусы смогут оказывать ряд услуг гражданам дистанционно-4

Николай Старовойтов, заместитель министра юстиции Беларуси:
Одно из новшеств, которые предлагаем мы, это совершение нотариальных действий удаленно. То есть без присутствия заявителя. Это уже практика мировая, так работает и Российская Федерация, в этом направлении. И я думаю, что для нашего населения это будет удобно.

Сейчас идет подготовка законопроекта ко второму чтению. Депутаты планируют рассмотреть его уже в этом месяце.

# Закон # общество # Николай Старовойтов # Фотофакт

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