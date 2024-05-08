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Белорус создал приложение, которое помогает людям с ментальными заболеваниями – пообщались с разработчиком

08 мая 2024 12:49
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Столкнулся с депрессией и придумал уникальное приложение для ментального здоровья. Когда-то Никита Вайзин был студентом БГУИР, а уже сегодня разработчик собственных приложений.

Белорус создал приложение, которое помогает людям с ментальными заболеваниями – пообщались с разработчиком-1

Когда-то у Никиты была зависимость от компьютерных игр. Вся жизнь была в онлайне, но благодаря близким и собственной силе воли он ее преодолел. Сейчас все свободное время он уделяет авторскому приложению, которое в будущем поможет многим.

Белорус создал приложение, которое помогает людям с ментальными заболеваниями – пообщались с разработчиком-4

Никита Вайзин, разработчик:
Помогает людям, у которых есть какие-либо ментальные заболевания или отклонения в развитии. Я говорю, например, про СДВГ, депрессию. Но вообще оно может помогать и, так скажем, полностью здоровым людям становиться еще продуктивнее или формировать новые полезные привычки, например, заниматься спортом.

Белорус создал приложение, которое помогает людям с ментальными заболеваниями – пообщались с разработчиком-7

Пока приложение доступно только на английском языке. Но в скором времени возможность использовать программу появится у носителей русского и ряда других языков, уверяет разработчик.

Белорус создал приложение, которое помогает людям с ментальными заболеваниями – пообщались с разработчиком-10

Никита Вайзин:
Приложение построено на концепции так называемых ритуалов. Ритуалы – это некие действия, которые мы выполняем последовательно. По сути, все, что нужно делать пользователю, это заходить в приложение, когда звучит будильник, и отмечать, чем он занимался, какие из привычек он выполнил. А за все остальное отвечают сами алгоритмы. Например, пользователю может приложение давать задачи, что ему нужно сделать.

Подробности в видео.

# Интернет # общество # Вероника Макаревич

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