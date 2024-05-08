Белорус создал приложение, которое помогает людям с ментальными заболеваниями – пообщались с разработчиком

Столкнулся с депрессией и придумал уникальное приложение для ментального здоровья. Когда-то Никита Вайзин был студентом БГУИР, а уже сегодня разработчик собственных приложений.

Когда-то у Никиты была зависимость от компьютерных игр. Вся жизнь была в онлайне, но благодаря близким и собственной силе воли он ее преодолел. Сейчас все свободное время он уделяет авторскому приложению, которое в будущем поможет многим.

Никита Вайзин, разработчик:

Помогает людям, у которых есть какие-либо ментальные заболевания или отклонения в развитии. Я говорю, например, про СДВГ, депрессию. Но вообще оно может помогать и, так скажем, полностью здоровым людям становиться еще продуктивнее или формировать новые полезные привычки, например, заниматься спортом.

Пока приложение доступно только на английском языке. Но в скором времени возможность использовать программу появится у носителей русского и ряда других языков, уверяет разработчик.