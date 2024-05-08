В Минске перекроют проспект Независимости. Ограничат движение от ГУМа до площади Победы

9 Мая в Минске будут действовать ограничения движения транспорта по улицам, прилегающим к местам проведения торжественных мероприятий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Касается это прежде всего центра столицы. Проспект Независимости будет перекрыт от ГУМа в сторону площади Победы, начиная примерно с полудня и до позднего вечера. На этом участке одна из главных магистралей города будет открыта лишь для специального транспорта.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ УВД Мингорисполкома:

В центральной части города будут введены ограничения движения всех видов транспорта до окончания праздничных мероприятий. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения воздерживаться от поездок на личных автомобилях в указанный период времени и воспользоваться общественным транспортом для посещения праздничных мероприятий.