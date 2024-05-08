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В Минске перекроют проспект Независимости. Ограничат движение от ГУМа до площади Победы

08 мая 2024 13:36
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9 Мая в Минске будут действовать ограничения движения транспорта по улицам, прилегающим к местам проведения торжественных мероприятий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске перекроют проспект Независимости. Ограничат движение от ГУМа до площади Победы-1

Касается это прежде всего центра столицы. Проспект Независимости будет перекрыт от ГУМа в сторону площади Победы, начиная примерно с полудня и до позднего вечера. На этом участке одна из главных магистралей города будет открыта лишь для специального транспорта.

В Минске перекроют проспект Независимости. Ограничат движение от ГУМа до площади Победы-4

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ УВД Мингорисполкома:
В центральной части города будут введены ограничения движения всех видов транспорта до окончания праздничных мероприятий. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения воздерживаться от поездок на личных автомобилях в указанный период времени и воспользоваться общественным транспортом для посещения праздничных мероприятий.

В Минске перекроют проспект Независимости. Ограничат движение от ГУМа до площади Победы-7

Есть ограничения и в работе станции метро «Площадь Победы». Выход из нее будет открыт только в сторону проспекта Машерова, а проход к Вечному огню на ритуальную площадку будет запрещен с 11:30 и до окончания мероприятий.

# Дорожное движение # общество

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