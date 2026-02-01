Белорусские лекарства – топовые! Как развивается отечественная фармацевтика? Интервью с Людмилой Сапего

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – гендиректор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси Людмила Сапего. «Мечтала быть учителем русского языка». Людмила Сапего рассказала, кто повлиял на выбор профессии Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Кто повлиял на выбор вашей профессии?

Людмила Сапего, генеральный директор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мама. Я хотела быть учителем русского языка и литературы. Это была моя мечта. Даже в 10-м классе у меня бабушка, мамина мама, она учитель немецкого и русского языка, наверное, это как-то передается, я всю жизнь участвовала в конкурсе чтецов. Даже будучи в деревне, меня привозили в город, я даже выиграла школьницей областной конкурс со стихотворением о Беларуси. Я прямо видела, как я читаю стихи старшеклассникам, как делала наша учительница. Но бабушка как-то тоже всегда говорила: смотри, у вас мама медсестра, вовремя медицинская помощь. Но дети, трое детей всегда болели, помощь оказывать надо. Уколы колоть можно было даже дома. То есть это так важно, чтобы медицинский работник был в доме, в своей семье. А мама говорила, что я посмотрела, вот аптека, такая профессия, даже если ты не хочешь быть врачом, то, может быть, посмотри на профессию провизор. Так все чистенько, люди приходят, ты оказываешь медицинскую помощь. Здесь очень много людей, которые приходят в аптеку и спросить, и знаний много у человека. Почему после университета вернулась работать на малую родину? Александр Осенко:

После завершения витебского вуза вы вернулись к себе на родину. Почему никуда не поехали? Сами взяли распределение?

Людмила Сапего:

Я была домашним ребенком. Когда заканчивала университет, я шла первая по распределению в Гомельскую область. Я мечтала только об одном, чтобы меня распределили домой. Прошла путь от рядового провизора до гендиректора предприятия «Фармация» Александр Осенко:

Вернулись на Гомельщину и начали работать… Людмила Сапего:

В аптеке рядовым провизором у первого стола. Александр Осенко:

А что значит у первого стола? Людмила Сапего:

Это у нас называется первостольник в нашей профессии. Тот человек, который стоит именно в рецептурной зоне, принимает рецепты, отпускает лекарственные средства. Его, в общем, работа в этом и заключается. Александр Осенко:

И от провизора, от самой начальной профессии, как бы сказал, вы стали сейчас руководителем крупной сети фармацевтической, «Фармации» всей Гомельщины.

Людмила Сапего:

Да, но, конечно, это было не сразу. Александр Осенко:

Сколько сейчас в подчинении у вас аптек? Людмила Сапего:

Аптек 310. Александр Осенко:

Какой трудовой коллектив? Людмила Сапего:

1320 человек. Александр Осенко:

Сколько времени прошло, когда вы стали руководителем? Людмила Сапего:

Я в 1995 году пришла по распределению в Гомельскую область. Соответственно, уже много лет я работаю в «Фармации». Я почти 10 лет отработала в аптеке. Потом забрали меня в «Фармацию» после одной сдачи на категорию. Мы сдавали на категории, увидели, пригласили в «Фармацию» в один из отделов. И я там проработала от рядового специалиста одного из отделов до руководителя одного отдела, руководителя двух отделов, заместителя генерального директора и назначена…

Александр Осенко:

Вы прошли все-все ступени. Людмила Сапего:

Да. Как Людмила Сапего совмещает работу руководителя и семейную жизнь? Александр Осенко:

Как вы можете совмещать: руководитель, общественная деятельность, семья? Где у вас эта кнопка? Как вы подзаряжаетесь? Откуда вы черпаете силы? Где место силы?