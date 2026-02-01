Прямой эфир

С 1 февраля увеличивается размер бюджета прожиточного минимума

01 февраля 2026 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первый день февраля белорусам принес новшества. С сегодняшнего дня в стране повышаются размеры бюджета прожиточного минимума. В среднем на душу населения он составит чуть больше 496 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 февраля увеличивается размер бюджета прожиточного минимума-2

Вместе с этим показателем увеличивается единовременное пособие при рождении ребенка. Так, при появлении первого малыша полагается сумма в почти 5 тысяч рублей, второй и последующий ребенок вместе с радостью в семью принесет около 7 тысяч. 

Вырастут и пособия по уходу за детьми до 3 лет. На первого ребенка отведена сумма в 1 тысячу рублей, на второго и последующих – около 1 145 рублей, на ребенка-инвалида – 1 286 рублей. Размеры пособий увеличились на 7,4 %.

С 1 февраля увеличивается размер бюджета прожиточного минимума-4

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Размеры пособий перерасчитываются, как правило, в связи с ростом среднемесячной заработной платы работников республики и увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Пособия по уходу за ребенком до 3 лет пересчитываются с 1 февраля и с 1 августа. Иные пособия пересчитываются ежеквартально.

Также на 10 % увеличивается средний размер трудовых пенсий. Итоговая сумма будет зависеть от стажа, заработка, исходя из которого начислялась пенсия, а также доплат. Изменения коснутся и работающих пенсионеров. Средний размер пенсии по возрасту в феврале составит 1 070 рублей.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
В феврале расходы на выплату пенсии составят порядка 2,5 миллиарда рублей, из них порядка 220 миллионов рублей – на повышение пенсии. Запланированы на этот год расходы бюджета фонда на выплату пенсии порядка 31 миллиарда рублей.

Государственные субсидии на открытие собственного дела также увеличатся. Их размер зависит от вида деятельности и места расположения. А вот ремесленникам и владельцам агроусадеб нужно будет вносить сбор больше, однако разница незначительная, всего три рубля.

# Пенсии # Зарплаты в Беларуси # Государственная политика # Светлана Белаш

Другие новости рубрики

Все новости
Как реалити-шоу «Есть девчонка одна» на СТВ меняет белорусских женщин? Сапего вспомнила одну из участниц
01 февраля 2026 07:49

Как реалити-шоу «Есть девчонка одна» на СТВ меняет белорусских женщин? Сапего вспомнила одну из участниц

Чем БСЖ удивит в Год белорусской женщины? Людмила Сапего поделилась планами
01 февраля 2026 07:43

Чем БСЖ удивит в Год белорусской женщины? Людмила Сапего поделилась планами

Оперативные службы Беларуси подготовились к экстремальным морозам
01 февраля 2026 07:36

Оперативные службы Беларуси подготовились к экстремальным морозам