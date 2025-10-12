Белорусские лекарства на экспорт: что выбирают зарубежные коллеги?

Кардиологи, вдумайтесь. Удалили опухоль в сердце пациентки, которая в этот момент была на 23-й неделе беременности. Она успешно доносила и на днях родила здорового мальчика, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Так что неудивительно, что наш Минздрав заключает соглашение за соглашением. В составе официальных делегаций без руководителя этого ведомства не обходятся меморандумы, договоры. Но что кроется за официальными формулировками? Спросили у министра.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

На сегодняшний день мы имеем более 70 подписанных меморандумов и соглашений с различными странами мира. Мы должны отметить, что только в этом году мы подписали четыре значимых документа с такими странами, как Иран, Оман, Сербия и Вьетнам. И работа над этими документами что показывает? Что в целом не так просто всегда найти общие точки соприкосновения, которые являются общим двигателем подписания этого документа. Мы ведем достаточно скрупулезную и значимую работу в поисках того, что взаимовыгодно. Даже когда мы берем темы фармацевтики, мы должны рассмотреть перечень всей номенклатуры, которая есть у нас, мы ее предлагаем, но коллеги выбирают то, что им интересно. Здесь, конечно, возникают и дополнительные вопросы. Если в нашей части основными экспортными препаратами являются онкологические препараты, антибиотики, противовоспалительные, ревматоидные препараты, мы должны сказать, что иногда спрос стран более широкого ассортимента, спрос стран более узконаправленной тематики.

И тогда мы задаемся вопросом, как нам развивать свою фармотрасль. И в целом экспортный потенциал и экспортное взаимодействие являются одним из локомотивов развития нашей отрасли. На сегодняшний день в целом внутри страны 90 практически процентов препаратов, которые используются в госпитальном секторе, – это препараты белорусского производства. В наших аптеках вы можете увидеть порядка 60-65 процентов препаратов, которые производятся в нашей стране, но вместе с тем та номенклатура, которая обсуждается с нашими партнерами, на сегодняшний день, конечно, включает не сотни единиц, что бы нам хотелось, а это где-то единицы. Последним примером является наше взаимодействие с Оманом, где мы уже готовим пять регистрационных досье для того, чтобы представить для регистрации и перечень дополнительных более чем 180 препаратов, которые могут быть полезны для наших оманских партнеров.