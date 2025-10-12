Рекеда: отношения Беларуси и России – это особый уровень доверия и синхронность действий
Влада Родовская, корреспондент:
Дворец Независимости – самое главное и популярное место встреч высоких гостей в нашей стране. Официальные визиты, саммиты. Мы подсчитали, с начала этого года здесь приняли свыше 30 международных делегаций. Политики разного ранга, от губернаторов до султанов. Если визуализировать географию представительства гостей, то это если не полмира, то уж точно близко к этому.
Протокол с многовековой историей не переписывали, но он точно видоизменился. Как минимум потому, что каждая встреча лидеров является предметом отдельной договоренности и во многом зависит от взаимоотношений стран. Например, партнерство Минска и Москвы. Даже не стоит упоминать, что любая коммуникация двух президентов вызывает множество обсуждений и спекуляций, особенно со стороны Запада. Тет-а-тет без галстуков и пиджаков на острове Валам, морская прогулка в Сочи в 2021 году – неформально, доверительно, по-союзному. Отношения Беларуси и России – это уникальная история.
Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):
Да, есть формат СНГ, да, есть формат Евразийского экономического союза, но взаимодействие России и Беларуси, отношения между ними, это все равно особая история. Это особый уровень доверия и синхронность действий, как в регионе постсоветского пространства, так и в целом. Я думаю, в мире мало каких-то примеров можно найти на международной арене. Когда между двумя лидерами есть доверие и еще неформальные слои общения, то такие решения в сложных международных условиях, слабо прогнозируемых, принимать и реализовывать проще.