Рекеда: отношения Беларуси и России – это особый уровень доверия и синхронность действий

Влада Родовская, корреспондент:

Дворец Независимости – самое главное и популярное место встреч высоких гостей в нашей стране. Официальные визиты, саммиты. Мы подсчитали, с начала этого года здесь приняли свыше 30 международных делегаций. Политики разного ранга, от губернаторов до султанов. Если визуализировать географию представительства гостей, то это если не полмира, то уж точно близко к этому.

Протокол с многовековой историей не переписывали, но он точно видоизменился. Как минимум потому, что каждая встреча лидеров является предметом отдельной договоренности и во многом зависит от взаимоотношений стран. Например, партнерство Минска и Москвы. Даже не стоит упоминать, что любая коммуникация двух президентов вызывает множество обсуждений и спекуляций, особенно со стороны Запада. Тет-а-тет без галстуков и пиджаков на острове Валам, морская прогулка в Сочи в 2021 году – неформально, доверительно, по-союзному. Отношения Беларуси и России – это уникальная история.