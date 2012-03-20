Белорусские, британские и немецкие правоохранители обсуждают в Минске способы борьбы с детской порнографией в Интернете

20.03. выпуск новостей в 16.30

Специалисты делятся опытом и наработками в этой сфере, в частности, способами блокировки безнравственных материалов в сети. Стороны затронут и вопросы законодательства

Лавиро Буно, руководитель отдела Европейской академии права (Германия):

Еще 10-15 лет назад было сложно представить себе такое широкое распространение порнографии. Сегодня же, в связи с повсеместной компьютеризацией и популярностью социальных сетей, это не составляет большого труда. Наша задача – бороться с этим видом преступлений и сделать так, чтобы сфера Интернета в этой области контролировалась правоохранителями.

Сергей Колтун, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

Актуальная общемировая тенденция развития детской порнографии в сети Интернет не обошла стороной и Беларусь, хотя и не приобрела в нашей стране угрожающие масштабы.

Самый последний пример: в Жлобине в прошлом году вынесен приговор 5 участникам преступной группы, которые совершали насильственные развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. А происходящее снимали на фото и видео.

20.03. выпуск новостей в 06.00

Белорусские правоохранители, а также эксперты из Великобритании и Германии соберутся сегодня в Минске. Тема их встречи – способы борьбы с детской порнографией в Интернете. Каждый из участников расскажет о своем опыте и наработках в этом деле, в частности, как правоохранителям удается блокировать такие материалы в сети.

Обсудят и вопросы законодательства в сфере противодействия детской порнографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.