В парламенте Украины зарегистрирован законопроект о введении смертной казни

Новости Украины. Коммунистическая партия предлагает вернуть ее применение за особо тяжкие злодеяния в связи с очень большим количеством обращений граждан.

В частности, за смертную казнь многие высказываются в отношении виновных в жестоком преступлении, совершенном недавно в Николаеве. Трое местных жителей заманили в квартиру 18-летнюю девушку, изнасиловали ее, а затем, чтобы скрыть следы преступления, попробовали сжечь живьем. Девушка выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии.

13 марта были арестованы все трое участников этого преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.