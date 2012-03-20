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Первый молодежный IT-инкубатор открылся в Минске

20 марта 2012 11:01
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Новости Беларуси, Минск. В феврале в столице был объявлен конкурс бизнес-проектов в сфере высоких технологий. Основными критериями отбора проектов стали актуальность, инновационность и желание развивать свой IT-проект. К настоящему времени под крышей центра разместилось 5 таких предприятий, где создано 12 рабочих мест.

Будущим бизнесменам не придется набирать большой штат: бизнес-инкубатор предложит услуги профессионалов, на условиях аутсорсинга. То есть они будут оказывать помощь начинающим коллегам на основании специального договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Римма Епур, генеральный директор КУП «Молодежная социальная служба»:
В настоящее время здесь располагается пять предприятий. Все предприятия наши, они начинались с нуля. Раньше их не было вообще. Они пришли в инкубатор кто год, кто полтора назад. Они создавали эти IT-предприятия.
Ждали мы этого инкубатора давно, мы хотели его, потому что фирмы ребят разрослись, уже работает на некоторых предприятиях по 6-7 человек, поэтому все 12 блоков здесь заняты.

# It-технологии # Государственная политика

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