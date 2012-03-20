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Инновационные фонды в Беларуси: кто и как должен их пополнять

20 марта 2012 11:38
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На неделе искали ответ на вопрос: как эффективнее использовать научные копилки? Говоря языком экономики, это инновационные фонды. 15 лет назад их создавали для того, чтобы в любой момент без проблем можно было бы взять деньги на новый проект, а, возможно, и рискнуть: а вдруг дело пойдет. На деле оказалось по-другому: лишь малая часть средств распределяется на внедрение новинок. А эксперты все чаще говорят об иждивенческих настроениях. Ведь зачастую деньги, оставленные в копилке сильными предприятиями, идут на модернизацию слабых.

# общество # Архив видео по заявкам пользователей # Государственная политика

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