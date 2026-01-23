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Белорусские бабушки с гаджетами – на «ты»! Как в ТЦСОН обучают цифровой грамотности

23 января 2026 09:41
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Белорусские бабушки с гаджетами – на «ты»! Как в ТЦСОН обучают цифровой грамотности-1

Алина Трус, корреспондент:
Здесь все о новых технологиях и даже больше. В территориальных центрах социального обслуживания каждый день проходит насыщенно и с пользой. Активности не только для тела, но и для ума. 

Белорусские бабушки с гаджетами – на «ты»! Как в ТЦСОН обучают цифровой грамотности-3

Среди самых популярных направлений – обучение цифровой грамотности. Смарт-курс 60+ помогает старшему поколению освоить инновации. Работа на планшете и в смартфоне теперь для них не в новинку, а уже часть повседневности. Подход серьезный, но каждый знакомится с гаджетами в своем темпе. 

Белорусские бабушки с гаджетами – на «ты»! Как в ТЦСОН обучают цифровой грамотности-5

Татьяна Дивина, руководитель кружка по цифровой грамотности территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска:
Цифровые технологии сегодня очень актуальны. Этот смарт-курс был разработан в нашем территориальном центре, чтобы наши пожилые люди могли получить такую услугу по изучению смартфонов, планшетов.

Они узнают о таких функциях, как клавиши навигации, как правильно сделать настройки в своем мобильном устройстве. Сегодня тема мошенников очень актуальна.

Белорусские бабушки с гаджетами – на «ты»! Как в ТЦСОН обучают цифровой грамотности-7

Как не попасться на удочку аферистов, заблокировать ненужный номер, сохранить изображение в галерею или открыть нужную ссылку? Ни один вопрос не остается без ответа. На занятиях разбирают даже самые редкие случаи. 

После тренингов многие уверены в своих силах, запросто осваивают технологии и разбираются даже в тонкостях популярных приложений. Кто-то даже с удовольствием записывается на курс и второй раз.

Подробности смотрите в видео.

# Пенсионеры # Технологии # Алина Трус

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