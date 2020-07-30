По оценке специалистов, в ближайшие три недели цифра увеличится до 8 млн тонн.

Новости Беларуси. Белорусские аграрии в 2020 году ожидают собрать рекордный урожай зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А накануне хлеборобы вплотную приблизились к планке в 2 миллиона тонн зерновых. В полях работают 8,5 тысяч комбайнов, доводят урожай до кондиции более 2 тысяч сушильных комплексов.

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых

По словам аграриев, впечатляет и урожай трав – почти 4 миллиона тонн кормовых единиц, что почти на четверть больше, чем в 2019 году. Сейчас важен лишь каждый погожий день. Все условия для уборки хлеба без потерь есть.