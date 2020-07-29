Прямой эфир

Не может выйти на улицу, но хочет быть самостоятельной. Как в Дзержинске с помощью онлайн-занятий помогают особенным людям

29 июля 2020 22:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Онлайн-курсы по кулинарии и видеоуроки по вышивке. Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения перевел свою работу в интернет-пространство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не может выйти на улицу, но хочет быть самостоятельной. Как в Дзержинске с помощью онлайн-занятий помогают особенным людям-1

Более 10 занятий по интересам специалисты ведут онлайн, каждый здесь найдет хобби на свой вкус.

Не может выйти на улицу, но хочет быть самостоятельной. Как в Дзержинске с помощью онлайн-занятий помогают особенным людям-4

Не может выйти на улицу, но хочет быть самостоятельной. Как в Дзержинске с помощью онлайн-занятий помогают особенным людям-6

О необычных занятиях смотрите в видеоматериале Вероники Сайко.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси
29 июля 2020 21:23

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

«Госконтроль должен носить упреждающий характер». О чём говорили Александр Лукашенко и Иван Тертель
29 июля 2020 20:55

«Госконтроль должен носить упреждающий характер». О чём говорили Александр Лукашенко и Иван Тертель

Лилия Ананич: мы наблюдаем вброс через соцсети и ложных ценностей, и ложных призывов. И мы не можем быть безучастными
29 июля 2020 20:37

Лилия Ананич: мы наблюдаем вброс через соцсети и ложных ценностей, и ложных призывов. И мы не можем быть безучастными