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Белорусские аграрии увеличат урожай сахарной свёклы на 15%. Какие технологии применяют в полях?

08 апреля 2024 16:54
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Выход в плюс! Белорусские аграрии планируют увеличить урожай сахарной свеклы в 2024 году на 15 %. Суммарно это порядка 5 миллионов 200 тысяч тонн. Прибавить рассчитывают за счет больших площадей и строгого соблюдения технологий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах по темпам работ – Брестская и Гродненская области. От каждого по максимуму – таково сегодня требование главы государства. Другого подхода и не потерпит время в геополитических условиях, где давление и прессинг стали языком международных отношений.

Когда экономика страны начинается с каждого на его рабочем месте, репортаж Кристины Протосовицкой.

Белорусские аграрии увеличат урожай сахарной свёклы на 15%. Какие технологии применяют в полях?-1

Нужно взять горсть земли, немножко скомкать ее и бросить сверху. Если она рассыпается, значит, физически зрелая.

Более 30 лет предан профессии. Главный агроном Анатолий Сахарчук поля не просто видит, а ощущает. В этот сезон все с приставкой «аномально рано», впрочем, новый погодный фактор юга становится, кажется, нормой.

Белорусские аграрии увеличат урожай сахарной свёклы на 15%. Какие технологии применяют в полях?-4

Анатолий Сахарчук, главный агроном сельхозпредприятия «Батчи»:
Мы только начинаем сеять сахарную свеклу, буквально дней на 10 раньше, чем в 2023 году. Земля физически спелая. Довольно-таки урожай должен быть, я считаю, хороший. Почве влаги достаточно для того, чтобы быстро проросли семена.

Белорусские аграрии увеличат урожай сахарной свёклы на 15%. Какие технологии применяют в полях?-7

Под сахарную свеклу в хозяйстве «Батчи» отвели порядка 200 гектаров. В этом году приумножить здесь планируют не площади, а результат. В прошлом году лидировали по урожайности – более 700 центнеров с гектара. Технологический подход – от нескольких сортов семян до ухода. А он у хорошего хозяина начинается еще с осени.

Белорусские аграрии увеличат урожай сахарной свёклы на 15%. Какие технологии применяют в полях?-10

Сергей Денисевич, директор сельхозпредприятия «Батчи»:
Стараемся весь уход технологически просматривать с осени прошлого года. Как по выбору поля, так и по заправке удобрениями – минеральными, органическими. Весь шлейф просмотрели год назад. Получаются экономически выгодная свекла и достойные урожаи.

Подробности в сюжете.

# Посевная кампания # общество # Кристина Протосовицкая

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