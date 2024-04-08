Белорусские аграрии увеличат урожай сахарной свёклы на 15%. Какие технологии применяют в полях?

Выход в плюс! Белорусские аграрии планируют увеличить урожай сахарной свеклы в 2024 году на 15 %. Суммарно это порядка 5 миллионов 200 тысяч тонн. Прибавить рассчитывают за счет больших площадей и строгого соблюдения технологий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах по темпам работ – Брестская и Гродненская области. От каждого по максимуму – таково сегодня требование главы государства. Другого подхода и не потерпит время в геополитических условиях, где давление и прессинг стали языком международных отношений. Когда экономика страны начинается с каждого на его рабочем месте, репортаж Кристины Протосовицкой.

Нужно взять горсть земли, немножко скомкать ее и бросить сверху. Если она рассыпается, значит, физически зрелая. Более 30 лет предан профессии. Главный агроном Анатолий Сахарчук поля не просто видит, а ощущает. В этот сезон все с приставкой «аномально рано», впрочем, новый погодный фактор юга становится, кажется, нормой.

Анатолий Сахарчук, главный агроном сельхозпредприятия «Батчи»:

Мы только начинаем сеять сахарную свеклу, буквально дней на 10 раньше, чем в 2023 году. Земля физически спелая. Довольно-таки урожай должен быть, я считаю, хороший. Почве влаги достаточно для того, чтобы быстро проросли семена.

Под сахарную свеклу в хозяйстве «Батчи» отвели порядка 200 гектаров. В этом году приумножить здесь планируют не площади, а результат. В прошлом году лидировали по урожайности – более 700 центнеров с гектара. Технологический подход – от нескольких сортов семян до ухода. А он у хорошего хозяина начинается еще с осени.