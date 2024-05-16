Белорусская техника занимает 82% рынка Азербайджана

Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем, об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем, об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только белорусских компаний здесь несколько десятков! А всего представлены более 40 стран. Вообразите масштаб. К этой выставке производители подошли подготовленными. В итоге только запланированных контрактов по линии Беларусь-Азербайджан заключили на полмиллиона долларов. Много или мало, это как посмотреть. Если стороны планируют выполнить поручение лидеров и увеличить товарооборот сначала до 500 миллионов долларов, а после и до миллиарда, нужно работать активнее. Конкуренты не спят. На большой открытой территории рядом с нашими популярные мировые производители сельхозтехники. Пока Беларусь удерживает свои позиции, но если остановимся, то серьезно рискуем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это техника, которая здесь – востребована или перспективна?
– Господин Президент, вся техника здесь востребована, то есть мы на склад не работаем. Мы работаем конкретно на продажи, мы поднялись опять на 82 %. 82 % рынка Азербайджана.
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