Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 23-летие

Новости Беларуси. Преемственность традиций. Белорусская республиканская пионерская организация сегодня отмечает 23-летие. Как обычно, в этот день самых лучших октябрят посвящают в пионеры.

Красно-зеленые галстуки повязали 70 пятиклассникам, которые прибыли в Минск со всех регионов Республики. Торжественная линейка впервые прошла на Площади Государственного флага в Минске.

Напутствие новичкам дали лидеры и педагоги пионерских дружин, почетные ветераны.

По традиции, бывшие октябрята произнесли пионерскую клятву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вырко, пионер:

Я очень рад вступить в пионеры в городе Минске. Пионеры делают добро своей Родине, любят Родину, помогают.

Виктория Меннанова, председатель центрального совета ОО «БРПО»:

Наши ребята сегодня являются активными гражданами нашей страны. В первую очередь, мы должны воспитывать в них патриотизм.