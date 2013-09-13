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Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 23-летие

13 сентября 2013 12:04
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Новости Беларуси. Преемственность традиций. Белорусская республиканская пионерская организация сегодня отмечает 23-летие.  Как обычно, в этот день самых лучших октябрят посвящают в пионеры.

Красно-зеленые галстуки повязали 70 пятиклассникам, которые прибыли в Минск со всех регионов Республики. Торжественная линейка впервые прошла на Площади Государственного флага в Минске.

Напутствие новичкам дали лидеры и педагоги пионерских дружин, почетные ветераны.

По традиции, бывшие октябрята произнесли пионерскую клятву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вырко, пионер:
Я очень рад вступить в пионеры в городе Минске. Пионеры делают добро своей Родине, любят Родину, помогают.

Виктория Меннанова, председатель центрального совета ОО «БРПО»:
Наши ребята сегодня являются активными гражданами нашей страны. В первую очередь, мы должны воспитывать в них патриотизм.

# Пионеры # общество # ОО «БРПО» # Государственная политика # Фотофакт

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