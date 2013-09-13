Новости Беларуси. «Дорогами Победы» проедут 13 сентября в Минске. Патриотическая игра, приуроченная к 70-й годовщине освобождения Беларуси, стартует на Октябрьской площади у «Нулевого километра».

Командам предложат различные задания - творческие, логические, на знание истории города, а также связанные с событиями Великой Отечественной войны. В ходе игры участники должны будут посетить особенно значимые для нашей страны места скверы— Александровский и Марата Казей, Центральный Дом офицеров, Большой театр оперы и балета, Минскую ратушу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.