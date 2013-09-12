Причина переноса сроков строительства станции метро «Малиновка» на май – грунтовые воды

Новости Беларуси. Спастись от воды. Сроки ввода станции метро «Малиновка» на первой линии столичного метрополитена перенесли. Виной тому грунтовые воды.

С октября по июнь проходчики-универсалы сражались с ними в двух тоннелях. Почти 700 человек сегодня работают на объекте в 3 смены и без выходных. Открыть новую станцию метрополитена планируют в начале мая следующего года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Быков, бригадир комплексной бригады участка №6 КУП «Минскметрострой»:

Я работаю не очень, как бы сказать, долго, всего лишь 5 лет. Как говорят старики, сколько лет вот строят метро, никогда такого не было. То есть столкнулись с такой водой, что просто нет слов.