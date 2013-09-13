Программисты отмечают 13 сентября профессиональный праздник

Новости Беларуси. Программисты отмечают профессиональный праздник. 13 сентября выбрано не случайно. Сегодня - 256-й день года. Это число символизирует количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.

В Беларуси эта дата официально пока не закреплена в календаре. Однако, как утверждают сами инженеры-программисты — это дело времени: ведь сегодня их специальность одна из самых востребованных на рынке. И, в частности, белорусском Парке Высоких Технологий. В этом году им предоставили около 40% всех вакансий.

Отметим, работа в сфере информационных технологий - одна из самых высокооплачиваемых в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.