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Новости по тегу #Пионеры

Спорт, творчество и креатив. Узнали, как Белорусская пионерская организация помогает развиваться детям
06 ноября 2025 13:41

Спорт, творчество и креатив. Узнали, как Белорусская пионерская организация помогает развиваться детям

В Беларуси отмечают День пионерской дружбы
19 мая 2025 06:20

В Беларуси отмечают День пионерской дружбы

«Я вижу свой рост». О чём говорят на форуме лидеров пионерской организации Беларуси?
06 октября 2022 10:25

«Я вижу свой рост». О чём говорят на форуме лидеров пионерской организации Беларуси?

«Ограничений нет». Белорусская пионерская организация объявила конкурс на лучший талисман
04 сентября 2018 09:05

«Ограничений нет». Белорусская пионерская организация объявила конкурс на лучший талисман

В Совете Республики 10 мая состоится открытый диалог для белорусских пионеров-лидеров
10 мая 2017 06:00

В Совете Республики 10 мая состоится открытый диалог для белорусских пионеров-лидеров

Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 23-летие
13 сентября 2013 12:04

Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 23-летие

16 мая 2012 14:06

Сотни пионеров со всего Принеманья торжественным маршем прошлись по улицам Гродно

09 февраля 2012 13:33

Белорусские пионеры передали музею Великой Отечественной войны 25 млн рублей

22 декабря 2011 06:51

Пионеры проведут в крупных минских магазинах благотворительную акцию

19 мая 2011 19:49

Опрос. Минчанам предложили вспомнить время, когда они были пионерами

13 сентября 2010 03:47

Белорусская пионерия отмечает свой 20-й День рождения

21 июня 2010 16:50

Юрий Энтин: Меня признали лучшим пионервожатым СССР