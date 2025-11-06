Новости по тегу #Пионеры

В 1990 году в нашей стране была основана Белорусская республиканская пионерская организация. С тех пор движение стало настоящим символом детского единства, которое объединило целое поколение подростков.
Праздник обещает быть зрелищным. Основные мероприятия пройдут в формате пионерского фестиваля. Гостей праздника ждут выступления барабанщиков и ведущих танцевальных коллективов страны.
Принять участие в ней смогут все желающие. Купленные в магазине игрушки, книги, школьные принадлежности минчане смогут передать детям.
Опрос программы «Столичные подробности».
Это самая крупная детская организация в республики. Она объединяет около 600 тысяч ребят.
Голос Юрия Энтина прозвучал в более 100 кинофильмах, 20 мультфильмах, стал классикой детского кинематографа и анимации. Его имя стало синонимом замечательного настроения, доброго юмора, неунывающего оптимизма и веселого творчества.
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