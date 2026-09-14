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Новости по тегу #ОО «БРПО»

Верность традициям – 120 белорусов пополнили ряды БРПО, БРСМ и РОО «Белая Русь»
14 сентября 2026 17:09

Верность традициям – 120 белорусов пополнили ряды БРПО, БРСМ и РОО «Белая Русь»

Самая большая детская организация страны! БРПО празднует 35-летие
13 сентября 2025 08:41

Самая большая детская организация страны! БРПО празднует 35-летие

Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 23-летие
13 сентября 2013 12:04

Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 23-летие