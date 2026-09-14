Новости по тегу #ОО «БРПО»

Кроме того, для школьников провели экскурсию по музею истории Великой Отечественной войны. Ребятами показали главные экспонаты и ответили на все интересующие вопросы.
Накануне в столичном Доме молодежи собрались более 500 самых активных и талантливых школьников со всех уголков страны. Здесь прошла масштабная церемония награждения победителей республиканских проектов.
11 октября 2026 10:47
11 октября 2026 10:38
11 октября 2026 09:55
11 октября 2026 09:48
11 октября 2026 09:11
11 октября 2026 09:00
11 октября 2026 08:43
11 октября 2026 08:36