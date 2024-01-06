Белорусская православная церковь проводит акцию «В ожидании Рождественских чудес»

«В ожидании Рождественских чудес». Белорусская православная церковь запустила благотворительный марафон. Праздник подарят деткам из паллиативных палат и хосписов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воплотить их маленькие мечты в жизнь под силу каждому из нас. Алина Мычко расскажет, как помочь им сбыться.

Алина Мычко корреспондент:

В преддверии Рождества все мы находимся в предвкушении чуда. Но есть те, кто ждет его немного больше остальных. Детки из хосписов и паллиативных палат нуждаются в нашей заботе и любви, как никто другой. Исполнить их мечты помогает Белорусская православная церковь.

Волонтеры будут собирать подарки до 7 января, после чего отвезут их ребятам. За годы работы они узнали немало счастливых и трогательных историй. Эмоции детей надолго западают в душу. Порой акцию сопровождают самые настоящие чудеса: когда кажется, что подарков на всех не хватит, в последний момент появляется тот, кто готов решить проблему.

Виктория Рябинина, специалист по социальной работе храма иконы Божией Матери «Всецарица»:

Подарки не закрываются. Какие-то, может, более тяжелые, более дорогие. Но вот, допустим, сейчас акция подходит к концу, звонит кто-нибудь из дарителей или из предприятий и говорит: «Мы готовы закрыть подарки, которые у вас не закрыты. Давайте нам список». Как правило, всегда к Рождеству мы закрываем все подарки. Мы не знаем, как это получается. Чудесным образом, с Божьей помощью, благодаря нашим дарителям, неравнодушным людям.