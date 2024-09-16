Драган Станоевич: европейские СМИ делают из нас людоедов, не хотят показать, насколько красивый белорусский народ

Драган Станоевич, председатель Комитета по вопросам сербской диаспоры Народной скупщины Республики Сербия:

Мне нравится, что Беларусь открытая страна, есть безвизовый режим. Я приезжал с коллегами, они в шоке. Они проехали всю Европу, лучше всего показать, что такое Беларусь, когда он видит, какая она красивая, как она сделана, как работают все городские службы. Это лучше всего развеивает их мифы. Их СМИ работают полностью негативно. Но почему для сербов это так важно? Потому что из нас делают людоедов, точно так же сейчас белорусов пытаются сделать. Они не хотят показать, насколько белорусы миролюбивый народ, насколько культурный, красивый. Насколько Беларусь красивая страна. Такого порядка просто нет в Европе. Они этому завидуют. Вот я когда заезжал в Литву, увидел эту надпись, что вы можете заехать в Беларусь только на свою ответственность, вы оттуда можете не вернуться, это полный идиотизм. Я просто не знаю, как это назвать. Я буду у нас об этом говорить. Я говорю в наших СМИ, а как ответили белорусы? Они ответили: да, действительно, такое может случиться, потому что вам Беларусь настолько может понравиться, что вы не захотите оттуда уезжать.