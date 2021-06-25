«Сейчас ощущаю радость и гордость». 40 молодых сотрудников милиции приняли присягу в Минске

Новости Беларуси. Пополнение в рядах минской милиции. 40 молодых сотрудников под звуки оркестра 25 июня приняли присягу. Среди них есть и девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новобранцам вручили кодекс чести офицера, а также присвоили первое офицерское звание – лейтенант. Еще 10 действующих правоохранителей получили очередные специальные звания.

Торжественный ритуал уже третий год подряд проходит у подножия памятника погибшим при исполнении служебного долга правоохранителям.

Ирина Бурлаева, сотрудник уголовно-исполнительной инспекции Советского РУВД Минска:

Сегодня действительно очень важный для нас день, очень волнительный день. Сегодня нам вручал генерал-майор звания. Очень волнительно, очень приятно. Я горжусь, что служу в органах внутренних дел.

Владислав Боровец, сотрудник патрульно-постовой службы Фрунзенского РУВД Минска:

Сейчас ощущаю радость и гордость за то, что я поступил на службу в органы внутренних дел Фрунзенского РУВД. Я сотрудник роты ППСМ Фрунзенского РУВД. Хотел бы сказать спасибо в первую очередь моим наставникам, которые наставляли меня весь этот путь. Это уже вторая моя присяга, которую я принимаю. Первая была в армии, я служил в 5-й бригаде специального назначения. Я горд тем, что пришел на службу в милицию.