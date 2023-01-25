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Белорусская молодёжь встретилась в ТЦ «Столица» в День студента. Какую программу здесь провели?

25 января 2023 17:32
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Новости Беларуси. Знаковое событие для всех, кто осваивает учебное искусство. В Беларуси отмечают День студента. Представители минских вузов встретились, чтобы поделиться позитивной энергией и отметить любимый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская молодёжь встретилась в ТЦ «Столица» в День студента. Какую программу здесь провели?-1

В каждом вузе есть уникальные традиции, связанные с этим днем. Так, студенты считают, что чем веселее проведешь праздник, тем лучше сдашь летнюю сессию. В одном из столичных торговых центров эту традицию решили не нарушать. И предложили ребятам встретиться на интерактивной площадке. Музыка, настольные игры и конкурсы с розыгрышем призов создали ребятам праздничное настроение.

Белорусская молодёжь встретилась в ТЦ «Столица» в День студента. Какую программу здесь провели?-4

Алина Ретькова, студентка БГУ:
Для меня День студента – это повод уже четвертый год подряд напомнить о себе, что это самый замечательный период в нашей жизни, благодаря которому мы можем саморазвиваться, реализовываться, самосовершенствоваться, познавать себя в чем-то новом.

Белорусская молодёжь встретилась в ТЦ «Столица» в День студента. Какую программу здесь провели?-7

Анаит Геворгян, студентка БГПУ:
Через неделю начинаются государственные экзамены. Я очень рада, что мы нашли маленькую минутку с однокурсниками, немножко отдохнем и потом пойдем опять готовиться к нашим государственным экзаменам.

В нашей стране сейчас полсотни вузов, обучаются в них более 250 тысяч человек.

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# Студенты # общество # Алина Ретькова # Анаит Геворгян # Фотофакт

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