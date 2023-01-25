Прямой эфир

«Первый раз тебя в глаза видим». Почему без суда не получишь пенсию и за год труда? Разберётся «Народный контроль»

25 января 2023 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ты работай, дурачок, мы дадим тебе значок.

«Первый раз тебя в глаза видим». Почему без суда не получишь пенсию и за год труда? Разберётся «Народный контроль»-1

А ты не был, я не был, кто там был, мы не знаем, потому что первый раз тебя в глаза видим.

Почему без суда не получишь пенсию и за год труда?

«Первый раз тебя в глаза видим». Почему без суда не получишь пенсию и за год труда? Разберётся «Народный контроль»-4

Очень много люди приходят, документов нет, ну и до свидания.

И какая формула заслуженного отдыха по-белорусски?

«Первый раз тебя в глаза видим». Почему без суда не получишь пенсию и за год труда? Разберётся «Народный контроль»-7

Нанимателя лучше и правильнее контролировать, но делать это можно не напрямую, а через ту профсоюзную организацию, которая есть практически на каждом предприятии.

«Первый раз тебя в глаза видим». Почему без суда не получишь пенсию и за год труда? Разберётся «Народный контроль»-10

В бой идут одни старики. «Народный контроль» включает режим ревизии уже в пятницу, 27 января, в 20:40 на СТВ.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная социальная политика # общество # Константин Герцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: «Шаг навстречу тем, кто хочет вернуться – это сталинский шаг. Это мощнейшая воля Лукашенко»
25 января 2023 17:01

Азарёнок: «Шаг навстречу тем, кто хочет вернуться – это сталинский шаг. Это мощнейшая воля Лукашенко»

Беларусь приостановила сотрудничество с Польшей и Францией в сфере образования
25 января 2023 16:57

Беларусь приостановила сотрудничество с Польшей и Францией в сфере образования

Проект о ВНС, деятельность политических партий. В Беларуси продолжается законотворческий процесс
25 января 2023 16:57

Проект о ВНС, деятельность политических партий. В Беларуси продолжается законотворческий процесс