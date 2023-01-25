«Первый раз тебя в глаза видим». Почему без суда не получишь пенсию и за год труда? Разберётся «Народный контроль»

Ты работай, дурачок, мы дадим тебе значок.
Ты работай, дурачок, мы дадим тебе значок.
А ты не был, я не был, кто там был, мы не знаем, потому что первый раз тебя в глаза видим.
Почему без суда не получишь пенсию и за год труда?
Очень много люди приходят, документов нет, ну и до свидания.
И какая формула заслуженного отдыха по-белорусски?
Нанимателя лучше и правильнее контролировать, но делать это можно не напрямую, а через ту профсоюзную организацию, которая есть практически на каждом предприятии.
В бой идут одни старики. «Народный контроль» включает режим ревизии уже в пятницу, 27 января, в 20:40 на СТВ.
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