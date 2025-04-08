Белорусская делегация примет участие в открытии международной выставки UzFood-2025

Международная деятельность белорусских парламентариев организована по всем направлениям. Представители обеих палат Парламента работают в столице Узбекистана. Там проходит 150-я Ассамблея Межпарламентского союза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это старейшая международная парламентская организация. Ташкент впервые в Центральной Азии принимает Ассамблею, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Беларуси как партнера Узбекистана это также открывает новые возможности. Накануне в Ташкенте состоялась встреча спикера Совета Республики Натальи Кочановой с лидером Узбекистана.

Диалоги состоялись со спикерами парламентов Алжира, Вьетнама, Казахстана, представителями других государств.

Рабочий визит продолжается. 8 апреля наша делегация примет участие в открытии международной выставки UzFood, которая является главным событием в сфере пищевой промышленности и продуктов питания Узбекистана.