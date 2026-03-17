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Белорусов ждут изменения в законодательстве о дорожной деятельности

17 марта 2026 06:13
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В Беларуси готовят изменения в законодательстве о дорожной деятельности. Соответствующий законопроект, внесенный в Совет Республики, обсудили на заседании экспертного совета. Цель – адаптировать нормы под современные нагрузки на трассы и внедрить более эффективные механизмы содержания магистралей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусов ждут изменения в законодательстве о дорожной деятельности-2

Документ вводит четкие определения ключевых понятий и уделяет особое внимание безопасности. Владельцы дорог должны обеспечивать безопасное движение и своевременно информировать граждан об аварийно-опасных участках и зонах ремонта. Также законопроект конкретизирует обязанности водителей и пешеходов, включая соблюдение санитарных и противопожарных норм на придорожных территориях.

Белорусов ждут изменения в законодательстве о дорожной деятельности-4

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Дополняется больше автомобильных дорог (и общего назначения, и не общего), строятся дорожные сервисы. Поэтому, чтобы был порядок по всей стране, независимо, где они находятся, этот проект закона удосконаливает подходы в нашем государстве и закрепляет юридических лиц для осуществления контроля и принятия решений по дорожной деятельности.

Действующий закон о дорожной деятельности принят в 1994 году, дорожная сеть страны с тех пор значительно изменилась. Обновленный законопроект призван создать современную правовую базу для отрасли и упорядочить работу дорожных организаций.

# Дороги # Леонид Заяц # Закон # Государственная политика

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