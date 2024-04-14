Белорусов хотят лишать ВНЖ! Кому это выгодно и для чего такие меры?

Департамент госбезопасности Литвы предлагает лишать вида на жительство белорусов, которые пересекают литовско-белорусскую границу чаще одного раза в месяц. И речь как о временном ВНЖ, так и постоянном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий законопроект подан в Сейм.

По данным Департамента госбезопасности Литвы, вид на жительство имеют более 60 тысяч белорусов: это трудовые мигранты; те, кто заключил фиктивный брак для обхода шенгенской визы и никак не связан с политикой. Однако сегодня всех их пытаются приписать к так называемому «государству в изгнании» – нашим беглым. Основная цель – физически перекрыть литовско-белорусскую границу, чтобы изолировать литовцев от любых контактов с нашей страной. Ведь белорусский безвиз развенчивает мифы руководства прибалтийских государств, подрывает их авторитет. Тем временем сказок на той стороне придумывают все больше. Не последняя из них – о нападении Беларуси.