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Белорусов хотят лишать ВНЖ! Кому это выгодно и для чего такие меры?

14 апреля 2024 10:43
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Департамент госбезопасности Литвы предлагает лишать вида на жительство белорусов, которые пересекают литовско-белорусскую границу чаще одного раза в месяц. И речь как о временном ВНЖ, так и постоянном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий законопроект подан в Сейм.

По данным Департамента госбезопасности Литвы, вид на жительство имеют более 60 тысяч белорусов: это трудовые мигранты; те, кто заключил фиктивный брак для обхода шенгенской визы и никак не связан с политикой. Однако сегодня всех их пытаются приписать к так называемому «государству в изгнании» – нашим беглым. Основная цель – физически перекрыть литовско-белорусскую границу, чтобы изолировать литовцев от любых контактов с нашей страной. Ведь белорусский безвиз развенчивает мифы руководства прибалтийских государств, подрывает их авторитет. Тем временем сказок на той стороне придумывают все больше. Не последняя из них – о нападении Беларуси.

Белорусов хотят лишать ВНЖ! Кому это выгодно и для чего такие меры?-1

Меры, направленные якобы против Беларуси, работают и против третьих стран. Литва координирует перекрытие границ с Польшей и Латвией, и в итоге возникают синхронные очереди, что создает проблемы казахстанским, китайским и иным перевозчикам. Тем самым Беларусь пытаются лишить статуса транзитного государства и создать проблемы в китайско-европейской логистике. Выгодополучатель от проблем на границе очевиден – это США. Именно они заинтересованы в том, чтобы физически не допустить китайские товары в Европу.

Президент Беларуси: кричат, что Лукашенко с Путиным Европу захватят. Никогда не обсуждали это, своих проблем хватает – подробности.

# Международная политика # общество

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