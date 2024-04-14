Новую поливооросительную машину представили в Гродно. Это спецтехника для работы в карьерах

Новости Беларуси. Новинка отечественного производства. В Гродно представили современную поливооросительную машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это специальная техника, предназначенная для работы в карьерах. На презентацию приехали представители горно-обогатительных комбинатов из России и других стран Евразийского экономического союза. Именно они являются основными потребителями продукции завода.

Новая машина предназначена для обслуживания большегрузов в карьерах. Она движется перед самосвалами, помогая осаждать пыль, которую поднимают автомобильные гиганты, тем самым обеспечивая безопасность движения. В зимний период вместо поливочной емкости на машину устанавливается специальное оборудование, которое позволяет посыпать карьерные дороги щебнем и гравием.

Евгений Федюкович, первый заместитель директора – главный инженер Гродненского механического завода:

Машина уникальна тем, что она представляет собой два сосуда сообщающихся. Каждая емкость – это две половинки, они соединены между собой вставками. Полностью управление этой машиной дополнительным оборудованием, происходит с сенсорного дисплея запрограммированного. Также на этой линейке мы планируем освоить и другую номенклатуру нашей продукции. У нас она довольно-таки обширная. Если вкратце классифицировать, то это маслозаправщики, штанговозы, автопоезда.

Алексей Полухин, начальник автоколонны автотракторного управления Лебединского горно-обогатительного комбината (Россия):

Опыт с гродненскими машинами у меня уже есть, их у меня пять единиц. На эту тоже интересно посмотреть, и что будет дальше. Я ее вижу в нашем карьере.