Белорускам по плечу любые вершины – в Гомеле стартовал проект о выдающихся жительницах

Их лица украшают улицы областного центра, а их профессиональные истории достойны искреннего внимания и восхищения. В Гомеле дан официальный старт масштабному социальному проекту, приуроченному к Году белорусской женщины. На улицах города появились цифровые медиаэкраны и билборды с портретами выдающихся жительниц. Проект объединил представительниц самых разных сфер, чей труд и талант давно вышли за рамки привычных производственных отчетов и заслужили признание всех земляков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как государство поддерживает женщин, которые хотят открыть свой бизнес? Рассказала эксперт. Сколько себя помнит, Алеся Миргородская занималась танцами: окончила колледж искусств и учила детей хореографии. А потом решила круто изменить жизнь – и пересела в водительское кресло. Сначала было такси, а затем Алеся замахнулась на категорию D и блестяще прошла испытания.

Алеся Миргородская, водитель автобуса филиала «Автобусный парк №1» предприятия «Гомельоблавтотранс»:

Просто на женщин больше обращается внимание. Бывает, с других машин «класс» покажут, поддержат. Ну, и пассажиры бывают тоже, что вот девушка за рулем – неожиданно. Решила перейти на более крупный транспорт. Попробовать себя на автобусах, так как была открыта категория. Меня взяли на короткий автобус, то есть без гармошки, год отработала. И уже второй год на «гармошках». Естественно, я горжусь, мне очень приятно, что мне удалось попасть в данный проект. «За рулем будущего: женский взгляд» – МТЗ и Минсельхозпрод запустили совместный проект. В новом для себя амплуа раскрылась и Дарья Чеботарева. На ее счету – золото молодежного чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту и серебро взрослого первенства. Профессиональные успехи она гармонично сочетает с ролью любящей мамы. Воспитание троих детей – задача не из легких, но в этой семье привыкли работать в команде. А старшие дети, Ваня и Алена, уже во всем берут пример с мамы.

Дарья Чеботарева, радиотелефонист пожарной аварийно-спасательной части №8 Гомельского городского отдела по ЧС:

Главную поддержку мне муж оказывает. Хоть он тоже на очень сложной работе работает, но все свободное время проводит вместе со мной, максимально мне помогает. Стараюсь и реализовываться, и в форме держать, и хорошо выглядеть, и воспитывать детей. Если я еще не реализована в каких-то сферах, то будем максимально стараться. На работе, например, я прапорщик внутренней службы, но есть к чему стремиться. Спортивное прошлое дает о себе знать. Дарья признается: носить годовалую Аню на руках весь день – отличная физподготовка. Даже в декретном отпуске она продолжает защищать честь родного ведомства на соревнованиях по лыжным гонкам и легкоатлетическим кроссам.