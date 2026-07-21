Александр Лукашенко утвердил новые решения спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи. На поощрение одаренных студентов, учащихся и перспективных проектов из резервного фонда главы государства направят около 760 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президентские стипендии получат почти 200 студентов вузов. Гранд-премиями и званием лауреата отмечены около 30 победителей международных олимпиад и творческих конкурсов. Специальные премии получат почти 800 молодых талантов и 11 коллективов. Не остались без внимания и наставники: за вклад в воспитание молодежи вознаграждение получат 14 педагогов.

Распоряжение главы государства направлено на выявление и поддержку одаренной и талантливой молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы и дальнейшего развития способностей, а также на стимулирование профессионального роста педагогов.