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Лукашенко утвердил новые решения спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи

21 июля 2026 17:57
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Александр Лукашенко утвердил новые решения спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи. На поощрение одаренных студентов, учащихся и перспективных проектов из резервного фонда главы государства направят около 760 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президентские стипендии получат почти 200 студентов вузов. Гранд-премиями и званием лауреата отмечены около 30 победителей международных олимпиад и творческих конкурсов. Специальные премии получат почти 800 молодых талантов и 11 коллективов. Не остались без внимания и наставники: за вклад в воспитание молодежи вознаграждение получат 14 педагогов.

Распоряжение главы государства направлено на выявление и поддержку одаренной и талантливой молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы и дальнейшего развития способностей, а также на стимулирование профессионального роста педагогов.

# Молодежь Беларуси

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