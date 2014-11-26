Новости Беларуси. Белоруска стала лучшим учителем русского языка на Всемирном фестивале в Санкт-Петербурге. Профессиональное признание международного уровня получила преподаватель Сновской средней школы Несвижского района Инна Винник. В форуме приняли участие около 30 тысяч школьников, студентов и учителей из 80 стран мира.

К слову, в 2013 году наша белоруска стала победителем первого международного конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья». Была она и суперфиналистом республиканского конкурса «Учитель года Беларуси». А в 2014 ее признали Человеком года Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она точно знает сколько букв «О» в слове «фантасмагория» и может расставить запятые буквально с закрытыми глазами. Сельская учительница русского языка из Беларуси стала лучшей на Всемирном фестивале в Санкт-Петербурге. За профессиональное признание на международном уровне боролись около 30 тысяч человек из 80 стран мира. И все же главный приз отправился в нашу страну.

Инна Винник преподает в Сновской средней школе. На урок к одаренному педагогу заглянула и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Она через слово цитирует великих русских писателей. Да и как иначе на уроке русской литературы. К слову, красоту языка Инна Винник учит чувствовать именно через поэзию. Вот и сегодня ребята стали участниками литературной мастерской. Ведь именно игра вовлекает ребенка в процесс, а значит он начинает думать творчески.

Инна Винник, учитель русского языка и литературы УО «Сновская средняя школа», победитель Всемирного фестиваля русского языка:

Я не могу дать рецепт идеально урока, потому что его просто нет. Просто, наверное, их очень много. Самое главное то, что учитель должен быть искренен с детьми.

На счету у Инны Ричардовны сегодня победы в республиканских и международных конкурсах. В прошлом году она стала лучшим учителем словесности зарубежья, была также и в рядах суперфиналистов конкурса «Учитель года Беларуси». И вот буквально недавно личная копилка педагога пополнилась еще одним дипломом - званием победителя Всемирного фестиваля русского языка. Всего в конкурсе приняли участие педагоги из 80 стран мира. И все же, по словам сельского учителя, важной для нее стала вовсе не победа.

Инна Винник:

Когда ты пользуешься уважением в своей стране. Я благодарна своим коллегам, потому что вот эти минуты были для меня самыми потрясающими. Как и, наверное, то, что сын мой единственным студентом оказался от Беларуси, который прошел на этот фестиваль.

Сегодня она признается: признание и благодарность учеников — лучшая награда для учителя, и с гордостью показывает портфолио, где собраны «успехи» своих воспитанников.

Ученица:

Она очень много всего знаете, проводит с нами очень интересные физкультминутки, задает нам очень интересные задания.

Грань между работой и хобби у нее давно стерлась. И сегодня она скромно признается: её успех, казалось бы, в знакомом жизненном принципе — любить свое дело. Ведь когда-то именно этому научил любимый педагог по истории. Строгий учитель и определил дальнейший путь девушки.

Инна Винник:

Помню, что она была настолько строгой, что в 5-ом классе мы ее с трудом терпели, в 6-ом присматривались, а в 7-ом обожали. Зато даты на форзаце учебника с пятого класса я помню до сих пор вместе с картинками.

Кажется, что даже покидая стены родной школы, наша героиня мысленно остается там. И все же спешит в задние по соседству. Здесь, в сельском Доме культуры она бывает часто.

Инна Винник:

На сцене я себя чувствую как в своей тарелке, потому что мне кажется, что у доски я тоже на сцене. В хорошем смысле.