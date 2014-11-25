Выставка модных нарядов послевоенного периода открылась в Гомеле

Новости Беларуси. В преддверии дня освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков жителям и гостям города предлагается заглянуть в шкаф своих бабушек. С помощью музейных экспонатов можно будет представить, как одевались в послевоенные годы, как тогда старались подчеркнуть красоту и привлекательность. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ усмотрел в гардеробе советских женщин явное влияние Запада.

Это не Версаче и не Готье. Всё это - творения оставшихся неизвестными гомельских швей-мастериц. Вместо Домов моды - Дома Коммуны. А из доступных материалов - дешёвые шерсть, ситец и крепдешин неброских тонов.

Анастасия Ропот, исполняющий обязанности директора Музея истории города Гомеля:

И можно себе позволить то, что нельзя было, а просто некогда было подумать во время военных лихолетий.

В условиях тотального дефицита, когда и стёганый ватник или деревенский кожух мог быть пределом мечтаний, на трофейных открытках гомельчанки рассмотрели невиданную красоту. Западную моду в своих вещь-мешках везли своим женщинам солдаты победы.

Анастасия Ропот:

После того, как советские войска стали возвращаться из Европы, вместе с ними приезжали сюда и журналы мод из стран Западной Европы.

В западной моде середины 40-х годов - тщательно выщипанные брови, длинные ресницы, чётко выраженные скулы и акцент на губы. Помада всех оттенков красного- от вишнёвого до кирпичного, а на дворе начиналась эра нью-лук.

Кстати, счастливой обладательницей этого модного шедевра была простая гомельская учительница.