Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции журнала «Алеся» с 90-летием со дня основания издания

Новости Беларуси. 90 лет 26 ноября исполнилось журналу «Алеся». С праздником сотрудников редакции поздравил Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем творческий коллектив сохранит верность своему профессиональному долгу, будет публиковать интересные и полезные материалы.

На сегодня «Алеся» — единственный государственный журнал для женщин в Беларуси. Он выходит ежемесячно на белорусском и русском языках. Кстати, за время существования не раз в «Алесе» можно было прочесть интервью и статьи с теледивами СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Название журнала менялось несколько раз. Как менялись и героини статей. Активистки и делегатки собраний сменялись партизанками и подпольщицами, затем были передовики производства. Сегодня это бизнесвумен и медийные лица, среди которых немало сотрудников нашего телеканала. К ним в редакции всегда особое отношение.

Лариса Раковская, главный редактор журнала «Алеся»:

Люди, видя, например, телеведущего в роли медийной фигуры, человека в роли телеведущего, хотят знать об этом человеке больше: что он, как он, какие у него интересы.

Она живет по принципу: хочешь сделать хорошо — сделай сам. И уже много лет ему следует. Екатерина Забенько — ведущая не только новостей, но и ток-шоу «Такова судьба» на телеканале СТВ. А недавно своей судьбой она поделилась и с читателями «Алеси». Кстати, теледива признается: теперь на одну мечту стало меньше.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Наверняка, я не исключение. Я отношусь к тому поколению людей, для которых обложка «Алеси» была знаком равно популярности, успешности. Конечно же, когда я в детстве мечтала о том, что я обязательно когда-нибудь окажусь на обложке журнала, естественно, в своих мечтах и мыслях я представляла исключительно журнал «Алеся».

На «Алесе» выросло не одно поколение белорусских красавиц. Многие даже стали ее лицом. Кстати, все 90 лет над содержанием и наполнением работали только женщины: талантливые журналисты и счастливые мамы.

Людмила Савицкая, технический редактор журнала «Алеся»:

Я и многие мои знакомые берут от туда материалы, которые мы пишем, вырезки оставляют у себя.

Кто главные героини на страницах журнала понятно. Теперь о тех, кто небезразличен к их судьбам.

Это тот самый случай, когда возраст женщину лишь украшает. «Алесе» - 90. С каждым годом она все хорошеет и совершенствуется. И совсем скоро возможен и кардинально иной подход к содержанию единственного такого журнала для женщин в нашей стране.

Лариса Раковская, главный редактор журнала «Алеся»:

Совсем недавно слышала от своих коллег пожелание такое полушутливое: лучше, чем мужчина, о женщине никто не напишет. И да, наверное, это правда. Будем в этом направлении работать.