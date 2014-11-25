На горячую линию СТВ обратились мамы: дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата не могут добраться до сада - автобус полгода как сломался

Новости Беларуси. Тему для следующего репортажа подсказали зрители СТВ, позвонив на горячую линию нашего телеканала. Родители детей с особенностями физического развития сетуют, что с июня подвоз их маленьких чад в единственный специализированный детский сад столицы прекратился. А дорога больше напоминает полосу препятствий. Почему в такой ситуации оказались дети, которые из-за проблем со здоровьем ходят с трудом? Ответы в материале программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ксюше всего 4 года, 2 из которых она с удовольствием ходит в сад. Правда, ходить у нее получается плохо: в силу приобретенного физического недуга. Поэтому долгое время малышку подвозили на специально оборудованном автобусе. С июня все изменилось. Сначала уволился водитель, потом сломался и сам транспорт.

Ольга Тимошек:

Вот мы сейчас пойдем на остановку, которая находится неблизко. Автобусы идет переполненные. Нам отвечают: а вы поставьте ее, пускай стоит. А как я могу объяснить? Понимаете, это такая проблема, что я отвернусь и плачу.

С маленькой Ксюшей Маргарита сегодня не встретилась. В детский сад она не пошла. Хотя когда-то именно он стал главной причиной переезда семьи Тимошек в новую квартиру. Это единственное специализированное дошкольное учреждение для мальчиков и девочек с нарушениями опорно-двигательного аппарата в столице.

Татьяна Жакович:

Конечно, таким детям детский садик нужен. Потому что там каждый день у нас ЛФК, там занятия с психологом, логопедом. Это просто необходимо. Нам скоро 4 годика, но мы не можем, не умеем разговаривать .

Дорога до родного сада занимает не больше 10 минут, вместе с дочкой — не менее получаса. В трудностях пути убедилась и наша съемочная группа: чтобы преодолеть эти метры и девочке, и маме стоит приложить немало усилий. У маленькой Маргариты нарушена координация. А потому к самому сложному отрезку пути мы все-таки подъехали на транспорте.

Татьяна Жакович:

Здесь больше 30 ступенек, это просто нереально. Она, естественно, плачет, переживает, что не совсем крепко на ногах держится. Дальше еще одни ступеньки, но даже не ступеньки, а съезд.

На транспорте, признается мама, конечно же проще. Родители согласны даже на обычный автобус, не оборудованный специальными средствами.

Татьяна Жакович:

Мы предлагали такой вариант, что родители сами будут приходить, садиться и держать своих детей на руках и будем вместе подъезжать. Буквально в 7 утра нужно привезти детей и в 6 вечера отвезти их назад.

Местные чиновники об этом предложении знают, однако пойти на такой вариант им не позволяет законодательство.

Андрей Шаруба, заместитель начальника управления по финансово-хозяйственной деятельности администрации Заводского района Минска:

Мы не имеем права нарушать существующее законодательство. Если вдруг, не дай Бог, что-то случится в пути, то фактически, согласно нормативным документам, сопровождающий несет ответственность за охрану и порядок на протяжении маршрута.

Вот и получается, что автобуса нет с июня. Как нет и средств. Поиск денег на решение недетской проблемы — все еще в будущем времени.

Андрей Шаруба, заместитель начальника управления по финансово-хозяйственной деятельности администрации Заводского района Минска:

Бюджетные ассигнования, которые были выделены в этом году, израсходованы в полном объеме. Мы планируем, что сессию Мингорисполком проведет в начале декабря, нам перераспределят эти деньги и в течении декабря автобус будет отремонтирован. И, надеюсь, что подвоз будет осуществляться дальше в том же режиме, в котором осуществлялся.

Пока же и родители, и сами маленькие Ксюша и Рита могут только мечтать, чтобы стало как раньше.