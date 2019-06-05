Прямой эфир

«Минск освобождённый». Рассказываем истории зданий, которые пережили оккупацию

05 июня 2019 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Великая Отечественная оставила множество ран не только в памяти людей, но и на городских улицах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Минск освобождённый». Рассказываем истории зданий, которые пережили оккупацию-1

5 июня в рубрике «Минск освобождённый» мы расскажем о зданиях столицы, которые в буквальном смысле помнят годы оккупации и момент освобождения.

«Минск освобождённый». Рассказываем истории зданий, которые пережили оккупацию-4

Подробнее в видеоматериале Григория Азаренка.

«Минск освобождённый». Рассказываем истории зданий, которые пережили оккупацию-7

«Минск освобождённый». Рассказываем истории зданий, которые пережили оккупацию-9

# Беларусь помнит # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Машины наполовину в воде: непогода в Минске в 5 фото
05 июня 2019 19:26

Машины наполовину в воде: непогода в Минске в 5 фото

В Беларуси приняты допмеры по борьбе с незаконным использованием беспилотников в запретных зонах
05 июня 2019 19:09

В Беларуси приняты допмеры по борьбе с незаконным использованием беспилотников в запретных зонах

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми
05 июня 2019 18:51

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми