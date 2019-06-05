«Минск освобождённый». Рассказываем истории зданий, которые пережили оккупацию

Новости Беларуси. Великая Отечественная оставила множество ран не только в памяти людей, но и на городских улицах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Великая Отечественная оставила множество ран не только в памяти людей, но и на городских улицах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
5 июня в рубрике «Минск освобождённый» мы расскажем о зданиях столицы, которые в буквальном смысле помнят годы оккупации и момент освобождения.
Подробнее в видеоматериале Григория Азаренка.