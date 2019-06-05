Машины наполовину в воде: непогода в Минске в 5 фото

Новости Беларуси. Сильный дождь и град заставили понервничать спешивших домой минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сильный дождь и град заставили понервничать спешивших домой минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все произошло около пяти вечера. Из-за подтопления остановилось движение автобусов на Серова, троллейбусов на Гурского. Транспорт перенаправили другим путем.
Восстановить трафик здесь удалось в течение получаса. Аналогичная ситуация на перекрестке Гурского с улицей Сапеги, а также на пересечении Мазурова и Горецкого. Здесь остановка на линии составила около 20 минут.
Сильных порывов ветра не выдержали четыре дерева в Октябрьском, Московском и Центральном районах. Одно повредило сразу несколько автомобилей на Корженевского. Для устранения последствий непогоды понадобилась помощь МЧС. Никто не пострадал.