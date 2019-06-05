Машины наполовину в воде: непогода в Минске в 5 фото

Новости Беларуси. Сильный дождь и град заставили понервничать спешивших домой минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все произошло около пяти вечера. Из-за подтопления остановилось движение автобусов на Серова, троллейбусов на Гурского. Транспорт перенаправили другим путем.

Восстановить трафик здесь удалось в течение получаса. Аналогичная ситуация на перекрестке Гурского с улицей Сапеги, а также на пересечении Мазурова и Горецкого. Здесь остановка на линии составила около 20 минут.