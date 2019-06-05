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В Беларуси приняты допмеры по борьбе с незаконным использованием беспилотников в запретных зонах

05 июня 2019 19:09
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Новости Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, а также работники военизированной охраны наделяются полномочиями на применение физической силы и специальных средств в отношении авиамоделей, которые находятся в воздухе без разрешения.

В Беларуси приняты допмеры по борьбе с незаконным использованием беспилотников в запретных зонах-1

В настоящее время в воздушном пространстве Беларуси установлены зоны, запрещенные для использования беспилотников, а также запретные зоны для полетов воздушных судов. Они имеют важное значение для безопасности государства. Нахождение здесь любых летательных аппаратов возможно только по специальному разрешению.

В Беларуси приняты допмеры по борьбе с незаконным использованием беспилотников в запретных зонах-4

Герман Александров, начальник управления Вооруженных Сил Беларуси:
Это постоянно действующие нормы будут. Они соответствуют общемировой практике по урегулированию применения беспилотных летательных аппаратов.

Указ не ограничивает права граждан на применение беспилотных летательных аппаратов, авиамоделей. Он лишь позволяет уполномоченным должностным лицам, которые осуществляют функции по охране объектов и лиц, применять средства поражения в зонах, запрещенных для выполнения полетов беспилотных летательных аппаратов.

В Беларуси приняты допмеры по борьбе с незаконным использованием беспилотников в запретных зонах-7

То есть речь идет о случаях, когда граждане применяют свои беспилотные летательные аппараты в нарушение требований законодательства.

Кроме того, хотел бы отметить, что указ не обязывает применять во всех случаях оружие, средства поражения. Он лишь предоставляет такое право в случае явной опасности.

В Беларуси приняты допмеры по борьбе с незаконным использованием беспилотников в запретных зонах-10

Указ не обязывает применять средства поражения по беспилотникам, запущенным в запретных зонах. Такие меры допустимы лишь в случае явной опасности.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Герман Александров # Фотофакт

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