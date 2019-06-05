Стрижка овец, народная дегустация и последние агроразработки: что показывают на «Белагро-2019»

Новости Беларуси. Под Минском в эти дни развернулась одна из самых зрелищных экспозиций года – Белорусская аграрная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гвоздь программы 5 июня – уже традиционный конкурс «Лучший пахарь». В 2019 году задачу усложнили, но испытание участники прошли достойно. Корреспондент Екатерина Жилянина наблюдала за происходящим.

На самой же выставке (она продолжается до конца недели) 5 июня стригли овец и определяли чемпионов вкуса. Народная дегустация – всегда один из самых приятных пунктов программы.