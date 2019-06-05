Стрижка овец, народная дегустация и последние агроразработки: что показывают на «Белагро-2019»
Новости Беларуси. Под Минском в эти дни развернулась одна из самых зрелищных экспозиций года – Белорусская аграрная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гвоздь программы 5 июня – уже традиционный конкурс «Лучший пахарь». В 2019 году задачу усложнили, но испытание участники прошли достойно. Корреспондент Екатерина Жилянина наблюдала за происходящим.
Белоруска рассказала о том, почему управляет трактором
На самой же выставке (она продолжается до конца недели) 5 июня стригли овец и определяли чемпионов вкуса. Народная дегустация – всегда один из самых приятных пунктов программы.
Андрей Кириенко, организатор конкурса «Чемпион вкуса»:
Мы просто покупаем в магазине продукты, шифруем и даем людям под номерами попробовать. В честной борьбе без этикеток, без брендов определить, кто самый вкусный. Победитель конкурса получает право маркировки своей продукции знаком «Чемпион вкуса». Его легко можно будет найти на полках магазинов.
550 участников из 29 стран. Аграрная неделя в Беларуси привлекла в том числе чехов. Петр Жировницкий приехал с конкретным намерением: его компания по созданию оборудования для животноводства готова обучать новым технология наших аграриев. Белорусские товары чехам тоже интересны.
Петр Жировницкий, директор компании по созданию оборудования для животноводства (Чехия):
Пока я прошел на выставке, я видел несколько компаний, которые выпускают интересные изделия. Например, из пластмассы. Например, домики для телят. Они сделаны уже по последним нормам Евросоюза. Для нашего рынка это интересно.
Что это за новинка, обыватель вряд ли догадается – с виду похожа на обычную бочку. Недавняя разработка – машина для внесения жидких удобрений. Востребована у фермеров.
Василий Перевозников, начальник центра научно-технических разработок холдинга «Бобруйскагромаш»:
Оптимально привлекли комплектующие импортные, что позволило увеличить ее производительность до 500 тон в день на вывозе. Очень востребованная оказалась сегодня и в Российской Федерации, и в Беларуси. В Беларуси мы сегодня чуть не в каждом хозяйстве такую машину найдем.
Выставка продлится до воскресенья (9 июня). Чреда конкурсов и мастер-классов продолжится завтра – наверняка будет расти и сумма контрактов, подписанных на «Белагро-2019».