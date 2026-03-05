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В Минске мошенники запугали школьницу и выманили 90 тыс. рублей

05 марта 2026 10:41
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В Минске мошенники запугали школьницу и выманили 90 тысяч рублей. Сообщение о противоправном деянии на линию 102 поступило от матери 14-летней девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске мошенники запугали школьницу и выманили 90 тыс. рублей-2

Выяснилось, что во время общения в мессенджере с новым знакомым подросток отправила ему геолокацию. Вскоре ей поступило видео от неизвестного в камуфляже и маске, который угрожал, что по ее координатам прилетят военные дроны, а саму девочку обвинят в пособничестве терроризму.

В Минске мошенники запугали школьницу и выманили 90 тыс. рублей-4

Александр Масловский, заместитель начальника – начальник криминальной милиции Первомайского РУВД Минска:
Девочка испугалась и заблокировала собеседника, однако на связь с ней вышел псевдоследователь, который угрожал посадить ее маму в тюрьму. Чтобы спасти себя и семью, подростка потребовали взять все родительские сбережения и передать для декларирования. Испугавшись, девочка передала курьеру найденное дома деньги в сумме более 90 тысяч рублей в эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются участники преступной схемы. Родителей призывают интересоваться кругом общения своих детей и провести беседы. 

# МВД Беларуси # Мошенничество # Интернет-мошенничество

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