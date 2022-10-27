Молодые специалисты Могилёва высадили 10 тысяч саженцев

Новости Беларуси. 2 гектара новых деревьев, другими словами, это четыре футбольных поля. Молодые специалисты Могилева приложили руку к восстановлению лесных участков района. Акция «Неделя леса» в 2022 году вышла за привычные рамки и по длительности, и по объемам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди самых разных профессий со всей страны дружно помогают восстанавливать леса Могилевской области, которые больше остальных пострадали от буреломов. Энергичный трудовой десант из молодых специалистов высаживал ели и ольху. В помощь ребятам специальная лопата и инструктаж от профессионалов. И как результат – за несколько часов свыше 10 тысяч саженцев.

Анастасия Тимофеева, жительница Могилева:

Я уже посадила десяток деревьев. Атмосфера в лесу хорошая, очень приятно, так неожиданно было приехать, делаем все-таки благо окружающей среде, нашему городу.

Вадим Ивчин, лесничий Заходского лесничества Могилевского лесхоза:

Люди встречаются, люди общаются, в работе закаляются, поэтому я всегда говорю: для любого мужчины посадить дерево, вырастить сына и построить дом – это основа. Поэтому первое начало – это посадить дерево.