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Молодые специалисты Могилёва высадили 10 тысяч саженцев

27 октября 2022 08:16
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Новости Беларуси. 2 гектара новых деревьев, другими словами, это четыре футбольных поля. Молодые специалисты Могилева приложили руку к восстановлению лесных участков района. Акция «Неделя леса» в 2022 году вышла за привычные рамки и по длительности, и по объемам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые специалисты Могилёва высадили 10 тысяч саженцев-1

Люди самых разных профессий со всей страны дружно помогают восстанавливать леса Могилевской области, которые больше остальных пострадали от буреломов. Энергичный трудовой десант из молодых специалистов высаживал ели и ольху. В помощь ребятам специальная лопата и инструктаж от профессионалов. И как результат – за несколько часов свыше 10 тысяч саженцев.

Молодые специалисты Могилёва высадили 10 тысяч саженцев-4

Анастасия Тимофеева, жительница Могилева:
Я уже посадила десяток деревьев. Атмосфера в лесу хорошая, очень приятно, так неожиданно было приехать, делаем все-таки благо окружающей среде, нашему городу.

Молодые специалисты Могилёва высадили 10 тысяч саженцев-7

Вадим Ивчин, лесничий Заходского лесничества Могилевского лесхоза:
Люди встречаются, люди общаются, в работе закаляются, поэтому я всегда говорю: для любого мужчины посадить дерево, вырастить сына и построить дом – это основа. Поэтому первое начало – это посадить дерево.

Молодые специалисты Могилёва высадили 10 тысяч саженцев-10

На Могилевщине только этой осенью на поврежденных участках планируют высадить более 600 гектаров нового леса. В целом по стране ежегодно создают около 40 тысяч гектаров.

# Государственная лесная политика # общество # Анастасия Тимофеева # Вадим Ивчин # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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