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Белорусам с 1 сентября повысят пенсии. В Минтруда рассказали, какой она будет

16 августа 2023 11:13
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Новости Беларуси. В Минтруда рассказали, какой будет средняя пенсия после запланированного повышения. Напомним, это произойдет уже 1 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ 15 августа подписал глава государства.

Белорусам с 1 сентября повысят пенсии. В Минтруда рассказали, какой она будет-1

Документом предусмотрен перерасчет денежных выплат и их повышение в среднем на 5 %. Итоговая сумма зависит от продолжительности стажа и величины заработка. Поэтому в каждом случае величина прибавки будет разной. В целом на выплату пенсий из бюджета фонда социальной защиты населения ежемесячно будут направлять 1 миллиард 700 миллионов рублей, из которых 72 миллиона – дополнительные расходы в связи с повышением согласно Указу.

Белорусам с 1 сентября повысят пенсии. В Минтруда рассказали, какой она будет-4

Наталия Павлюченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
По предварительной оценке, в сентябре текущего года средний размер пенсии неработающего пенсионера составит 737 рублей. В сопоставимых условиях к сентябрю 2022 года увеличение будет 15 %. В текущем году в целом планируем направить на выплату пенсий порядка 19 миллиардов рублей. В нашей стране трудовые пенсии получают порядка 2,3 миллиона пенсионеров.

После индексации средний размер пенсии по возрасту в Беларуси составит 737 рублей. Отметим, это уже второе повышение в 2023 году. Причем коснется это всех видов трудовых пенсий, а также пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

# Пенсии # общество # Наталия Павлюченко # Фотофакт

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