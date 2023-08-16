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В Беларуси с 1 сентября средний размер пенсии по возрасту составит 737 рублей

16 августа 2023 11:07
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В Беларуси средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера с сентября текущего года будет увеличен до 737 белорусских рублей, информирует Минтруда и соцзащиты РБ.

Соответствующий указ «О повышении пенсий» во вторник, 15 августа, подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Так, с 1 сентября увеличиваются все виды трудовых пенсий и в результате перерасчета они повысятся в среднем на пять процентов.

В Министерстве отмечают, что средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера со следующего месяца увеличится на пятнадцать процентов по отношению к сентябрю прошлого года. У каждого пенсионера ее размер будет свой. Он зависит от продолжительности стажа, а также заработка, который учитывается при исчислении пенсии. Сюда же входят и установленные доплаты к основной пенсии.

Трудовые пенсии в Беларуси получают свыше 2,3 млн человек.

# Пенсии # общество

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