В Беларуси с 1 сентября средний размер пенсии по возрасту составит 737 рублей

В Беларуси средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера с сентября текущего года будет увеличен до 737 белорусских рублей, информирует Минтруда и соцзащиты РБ.

Соответствующий указ «О повышении пенсий» во вторник, 15 августа, подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Так, с 1 сентября увеличиваются все виды трудовых пенсий и в результате перерасчета они повысятся в среднем на пять процентов.

В Министерстве отмечают, что средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера со следующего месяца увеличится на пятнадцать процентов по отношению к сентябрю прошлого года. У каждого пенсионера ее размер будет свой. Он зависит от продолжительности стажа, а также заработка, который учитывается при исчислении пенсии. Сюда же входят и установленные доплаты к основной пенсии.

Трудовые пенсии в Беларуси получают свыше 2,3 млн человек.