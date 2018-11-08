Белорусам предложили выбрать лучшего врача. Где и как голосовать?
В Беларуси стартовал конкурс, который призван выявить лучшего в этом году врача, причём, по мнению самих пациентов.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – врач-хирург ГУ «РНПЦ детской хирургии» – Вячеслав Игнатенко, PR-менеджер проекта «Супердоктор» – Анна Новик и председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей» – Дмитрий Шевцов.
В чём суть конкурса?
Анна Новик, PR-менеджер проекта «Супердоктор»:
Вся суть конкурса в том, что номинируют именно пациенты врача. Любой человек в какой-то момент является или являлся пациентом. Это может быть стоматолог, хирург, педиатр. Можно зайти на сайт и написать отзыв любому доктору – это и будет номинацией. Чем больше благодарных отзывов соберёт доктор, тем ближе он к победе.
Дмитрий Шевцов, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»:
Тут взгляд на медицину глазами самих пациентов. Здесь, наверное, профессионализм важен, но не настолько, сколько важна именно гуманность, то, о чём мы всегда декларируем и говорим, что доктор должен уметь лечить не только тело, но и душу. Это может быть молодой доктор абсолютно.
Какой должен быть отзыв?
Вячеслав Игнатенко, врач-хирург ГУ «РНПЦ детской хирургии»:
Отзыв должен быть простой, но и может содержать какую-то историю, непосредственно ту, с которой столкнулся человек, которому этот доктор помог.
На сайте есть рейтинг и каждый желающий может зайти и посмотреть: сколько у кого отзывов, почитать эти отзывы и все доктора выстроены по такому рейтингу.
Это касается всей Беларуси?
Вячеслав Игнатенко:
Да, конечно.
На каком сайте нужно оставить отзыв? И когда можно?
Вячеслав Игнатенко:
Это нужно сделать прямо сейчас. Нужно зайти на сайт superdoctor.by и дальше всё интуитивно. Можно написать фамилию врача, если такой доктор уже есть, то сразу можно написать отзыв. Если такого доктора нет, можно подать его кандидатуру, разместить фотографию и написать отзыв.