Белорусам предложили выбрать лучшего врача. Где и как голосовать?

В Беларуси стартовал конкурс, который призван выявить лучшего в этом году врача, причём, по мнению самих пациентов. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – врач-хирург ГУ «РНПЦ детской хирургии» – Вячеслав Игнатенко, PR-менеджер проекта «Супердоктор» – Анна Новик и председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей» – Дмитрий Шевцов. В чём суть конкурса? Анна Новик, PR-менеджер проекта «Супердоктор»:

Вся суть конкурса в том, что номинируют именно пациенты врача. Любой человек в какой-то момент является или являлся пациентом. Это может быть стоматолог, хирург, педиатр. Можно зайти на сайт и написать отзыв любому доктору – это и будет номинацией. Чем больше благодарных отзывов соберёт доктор, тем ближе он к победе.

Дмитрий Шевцов, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»:

Тут взгляд на медицину глазами самих пациентов. Здесь, наверное, профессионализм важен, но не настолько, сколько важна именно гуманность, то, о чём мы всегда декларируем и говорим, что доктор должен уметь лечить не только тело, но и душу. Это может быть молодой доктор абсолютно. Какой должен быть отзыв? Вячеслав Игнатенко, врач-хирург ГУ «РНПЦ детской хирургии»:

Отзыв должен быть простой, но и может содержать какую-то историю, непосредственно ту, с которой столкнулся человек, которому этот доктор помог.