Прямой эфир

Если вам надоели обычные сырники, приготовьте сырники по-аджарски. Делимся рецептом блюда

08 мая 2024 11:36
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Если вам наскучили обычные сырники, предлагаю приготовить сырники по-аджарски. Для их приготовления нам понадобится сыр сулугуни, хмели-сунели, зира, творог, мука, яйца.

Если вам надоели обычные сырники, приготовьте сырники по-аджарски. Делимся рецептом блюда-1

Нам понадобится две пачки творога и одно куриное яйцо. Натираем 100 граммов сулугуни. Регион Аджария прилегает к морю, поэтому сырники будут выглядеть в виде лодочки. И традиционно хачапури по-аджарски готовится с сыром сулугуни, с добавлением желтка. Добавляем специи – хмели-сунели и зиру. Все тщательно перемешиваем.

Если вам надоели обычные сырники, приготовьте сырники по-аджарски. Делимся рецептом блюда-4

Добавляем 75 граммов муки, перемешиваем. Делим тесто на три равные части. Обваливаем в муке и придаем форму лодочки. Делаем в каждой лодочке углубление. Получившуюся лодочку выкладываем на противень, смазанный маслом. С остальными делаем то же самое.

Если вам надоели обычные сырники, приготовьте сырники по-аджарски. Делимся рецептом блюда-7

Осталось поставить сырники в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.

Сырники по-аджарски готовы, осталось добавить только желток. В процессе приготовления в центр добавил немного сыра сулугуни.

Если вам надоели обычные сырники, приготовьте сырники по-аджарски. Делимся рецептом блюда-10

Выкладываем в центр желток. Наше блюдо готово.

Сырники по-аджарски – это нестандартное блюдо, но невероятно вкусное. Оно готовится в виде лодочек, как хачапури по-аджарски, но вместо стандартного теста у нас тесто из творога. Оно менее калорийное и более полезное. Готовится очень быстро, выглядит аппетитно, понравится как взрослым, так и детям. Отличная идея для семейного завтрака! Готовьте и экспериментируйте на кухне.

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