Если вам надоели обычные сырники, приготовьте сырники по-аджарски. Делимся рецептом блюда

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Если вам наскучили обычные сырники, предлагаю приготовить сырники по-аджарски. Для их приготовления нам понадобится сыр сулугуни, хмели-сунели, зира, творог, мука, яйца.

Нам понадобится две пачки творога и одно куриное яйцо. Натираем 100 граммов сулугуни. Регион Аджария прилегает к морю, поэтому сырники будут выглядеть в виде лодочки. И традиционно хачапури по-аджарски готовится с сыром сулугуни, с добавлением желтка. Добавляем специи – хмели-сунели и зиру. Все тщательно перемешиваем.

Добавляем 75 граммов муки, перемешиваем. Делим тесто на три равные части. Обваливаем в муке и придаем форму лодочки. Делаем в каждой лодочке углубление. Получившуюся лодочку выкладываем на противень, смазанный маслом. С остальными делаем то же самое.

Осталось поставить сырники в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Сырники по-аджарски готовы, осталось добавить только желток. В процессе приготовления в центр добавил немного сыра сулугуни.