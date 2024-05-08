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Оба прадедушки героически проявили себя в боях за Победу, получили множество наград. «Незабытые истории»

08 мая 2024 12:21
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.

Письмо прислала Андрасюк Анна Александровна из Новополоцка.

Мой прадедушка Курильский Павел Иванович родился в 1921 году в маленькой белорусской деревеньке Кульки Полоцкого района Витебской области. В 1939 году его призвали на срочную службу в армию, а 22 июня 1941 года он был мобилизован на фронт. Как и большинство белорусов, прадедушка встал на защиту Отечества. Служил шофером машины разведки в 79-м гвардейском минометном полку. Неоценим был труд водителей, ведь в любой ситуации (под огнем противника прорывались на передовую) подвозили боеприпасы, горючее, вывозили раненых. Прадедушка вспоминал, что однажды начальнику разведки дивизиона, в котором он служил, была поставлена задача узнать передний край противника и выяснить более упорные узлы сопротивления. Район, где приходилось действовать, был крайне труднопроходимым для автотранспорта. Местность была болотистой. Кроме того, тот район обстреливался артиллерийским минометным и пулеметным огнем. Стояла задача: выяснить главный узел сопротивления противника и уничтожить его. Мой прадедушка, несмотря на неблагоприятные условия, смог вовремя привезти машину для выполнения этой задачи, хотя машина была повреждена осколками снарядов и мин. Под нескончаемым огнем в условиях полной ночной темноты он взялся за ремонт.

И ровно через час машина была приведена в полную боевую готовность, несмотря на серьезные повреждения. Поставленная задача была выполнена. Залп дивизиона был дан своевременно. А через несколько дней танковая бригада, с которой действовала разведка, была отрезана противником от наших главных сил. Необходимо было связаться со своими частями, чтобы принять правильное решение. Прадедушка Павел взял на себя инициативу и провел свою машину через труднопроходимую лесисто-болотистую местность к своим войскам. Связь была установлена. Подход наших частей произошел своевременно. Поставленная задача была выполнена блестяще. За успешное выполнение этих задач, за мужество и отвагу, находчивость и риск мой прадедушка был награжден орденом Отечественной войны II степени – за выполнение ответственного задания под Берлином в апреле 1945 года.

В составе 1-го Белорусского фронта водителем он прошел фронтовыми дорогами до самого Берлина. Там встретил долгожданную Победу. Это была великая радость! Слезы, стрельба, плач и смех. Радость и горе слились в одно безграничное чувство. С войны он вернулся в 1946 году.

Помимо ордена за выполнение ответственных заданий в период военных действий, ему было вручено шесть медалей: две медали «За отвагу», медаль «За оборону Москвы», медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны прадедушка работал водителем на одном из предприятий Полоцка. Умер в 1961 году. Похоронен в Полоцке на городском кладбище «Ксаверия» недалеко от Спасо-Евфросиньевского монастыря. 

Второй мой прадедушка Авсюк Георгий Георгиевич, уроженец города Дрисса Дриссенского района Витебской области (1923 года рождения), служил рядовым в 12-м отдельном огнеметном батальоне. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу». Отличился в 1944 году в наступательном бою под Витебском: он как помощник командира взвода автоматчиков, несмотря на ранение, продолжал выполнять поставленную боевую задачу. В этом бою он лично уничтожил трех гитлеровцев. После войны прадедушка Георгий работал главным энергетиком на Полоцком молочном заводе. Умер в 1995 году. Похоронен тоже в Полоцке на городском кладбище «Ксаверия» недалеко от Спасо-Евфросиньевского монастыря. 

Они воевали ради нашей мирной жизни, за счастливое будущее. За мирное небо над родной Беларусью. И сегодня я говорю им: «Спасибо, родные, за счастье жить на прекрасной планете! Спасибо вам за мирное небо над моей Беларусью!»

Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!

# Великая Отечественная война # общество

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